إحباط طرح ٢٤ طن أعلاف حيوانية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقى ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية القبض على مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية في البحيرة. مأمورية داهمت مقر المصنع بشبراخيت، وتبين أنه بدون ترخيص، وأن ومالكه يطرح أطنان من الأعلاف مجهولة المصدر بالأسواق. Advertisements وتم ضبط مالك المصنع وبلغ إجمالي المضبوطات 24 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات ومجهولة المصدر. التحريات أشارت إلى أن مالك المصنع كان بصدد طرح تلك الكميات للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، لتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق

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