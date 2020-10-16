شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء الدراسة.. تعرف على قرارات «التعليم والصحة» للوقاية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان،ل مديري المديريات التعليمية لاتباع آليات الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، وقواعد الوقاية من فيروس كورونا للعام الدراسي 2020-2021. وتضمنت التعليمات الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية وتطبيقها بشكل سليم على المنظومة التعليمية كما يلى :

تشكيل غرف عمليات على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية بالشراكة مع وزارة الصحة لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس.

وضع المهام والأدوار الخاصة بتنفيذ الخطة والتدريب على تلك الأدوارلكل العاملين والمسؤولين .

التحليل الدوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة.

متابعة المخالطين للاكتشاف المبكر للحالات والحد من انتقال العدوى.

رفع الوعي لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية بما فيهم أسر الطلاب.

الالتزام بإتباع التوصيات الخاصة بمنع انتقال العدوى بالمنشآت التعليمية.

تطبيق دليل مكافحة الأمراض المعدية وخاصة الكورونا المستجدة عند إعادة فتح المدارس.

التشديد على ضرورة غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.

التهوية الجيدة للفصول وغرف الأنشطة .

استخدام الأغراض الشخصية فقط وعدم استخدام أغراض الغير.

ترك مسافة آمنة بين الآخرين.

عدم المصافحة. Advertisements

عدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم.

تناول الأطعمة المفيدة، والنوم فترات كافية .

ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل.

قيام المعلم بتنظيم دخول الطلاب بشكل آمن للفصل.

الجلوس بالطريقة التي تضمن عدم انتقال العدوى.

حفاظ المعلم على التباعد الجسدى بينه وبين الطلاب.

عرض الطريقة الآمنة لمزاولة الطلاب للأنشطة الرياضية المدرسية.

حماية الطلاب خلال عملهم في مجموعات وما يجب أن يُتبع أثناء الفسحة المدرسية. الوضع في مصر

اصابات 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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