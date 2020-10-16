شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أيام الحضور في المدارس لطلاب جميع المراحل التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق عدد من االجراءات لتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب في المدارس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتتضمن الاجراءات تقليل أيام حضور الطلاب في المدارس لتصبح كالتالى :

الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي،يكون الحضور في «مدارس الفترة الواحدة» سيكون 4 أيام اسبوعيا وفي مدارس الفترتين 3 أيام اسبوعيا.

الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، يكون الحضور في «مدارس الفترة الواحدة» سيكون يومين أسبوعيًا، ووفي مدارس الفترتين 3 أيام اسبوعيا.

الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي، يكون الحضور في المدارس يومين أسبوعيًا.

الصفوف من الاول إلى الثالث الثانوى، يكون الحضور في المدارس يومين في الأسبوع .

لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقا للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.

وتعتمد الدراسة أثناء العام الدراسي على:

- القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع).

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- أيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الأنشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات.

- سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملا وتقسيمه على مدة 14 أسبوعا (مدة الفصل الدراسي).