بطريرك الكاثوليك يرأس قداس افتتاح السنة الرعوية «كلمة الله تخلق تحرر ترسل» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الافتتاحي للسنة الرعوية «كلمة الله تخلق تحرر ترسل»، مساء أمس في كنيسة السيدة العذراء بغيط العنب، غرب الاسكندرية.

وشارك في الصلاة والقداس الإلهي، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل عام البطريركية، والآب ميشيل شفيق راعي كنيسة العذراء بغيط العنب ولفيف من الآباء الكهنة.

وعقب الصلاة، ألقى البطريرك كلمة العظة حول مضمون السنة الرعوية، وقال أن الإيبارشية أتحدث من أجل إكمال مسيرة العام السابق «بيت الرب من الحجر إلى البشر»، حيث أن كلمة الله تخلق فالكلمة صار جسدًا، تحرر فتردنا لدعوتنا الأساسية، وترسل فتجعل مننا رسلًا للمسيح.

وعمت أجواء الصلاة والخشوع مع جوقة من الالحان والترانيم التي ساعدت المؤمنين على الدخول في عمق الكلمة، واعطي البابا البركة الرسولية وعقب القداس رحب بأبناء الرعايا المختلفة وتم التقاط بعض الصور التذكارية.

بطريرك الكاثوليك يرأس قداس افتتاح السنة الرعوية "كلمة الله تخلق تحرر ترسل" بكنيسة العذراء فى الاسكندرية (صور)

بطريرك الكاثوليك يرأس قداس افتتاح السنة الرعوية "كلمة الله تخلق تحرر ترسل" بكنيسة العذراء فى الاسكندرية (صور)

بطريرك الكاثوليك يرأس قداس افتتاح السنة الرعوية "كلمة الله تخلق تحرر ترسل" بكنيسة العذراء فى الاسكندرية (صور)

بطريرك الكاثوليك يرأس قداس افتتاح السنة الرعوية "كلمة الله تخلق تحرر ترسل" بكنيسة العذراء فى الاسكندرية (صور)

بطريرك الكاثوليك يرأس قداس افتتاح السنة الرعوية "كلمة الله تخلق تحرر ترسل" بكنيسة العذراء فى الاسكندرية (صور)

بطريرك الكاثوليك يرأس قداس افتتاح السنة الرعوية "كلمة الله تخلق تحرر ترسل" بكنيسة العذراء فى الاسكندرية (صور)

بطريرك الكاثوليك يرأس قداس افتتاح السنة الرعوية "كلمة الله تخلق تحرر ترسل" بكنيسة العذراء فى الاسكندرية (صور)

بطريرك الكاثوليك يرأس قداس افتتاح السنة الرعوية "كلمة الله تخلق تحرر ترسل" بكنيسة العذراء فى الاسكندرية (صور)

بطريرك الكاثوليك يرأس قداس افتتاح السنة الرعوية "كلمة الله تخلق تحرر ترسل" بكنيسة العذراء فى الاسكندرية (صور)