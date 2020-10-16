شكرا لقرائتكم خبر عن «خلي دايما صوتك مسموع» ..حملة لتعزيز المشاركة الوطنية في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا عدد من قيادات وكوادر المصريين بالخارج إلى ضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل الخاص بانتخابات النواب المقبل ٢٠٢٠، بطريق البريد الحكومي، وإعطاء صوتهم لمن يعبرون عنهم بكل صدق، واختيار أكثر المرشحين قربا لهم في الشارع ومعرفة بمشكلات منطقته السكنية بالمحافظات، وعدم الاستجابة إلى دعوات الهدم والتخريب والمقاطعة، صوتك مسموع وواجب دستوري، الإنتخابات البرلمانية المقبلة هي أمل حقيقي في تغيير واقعنا إلى الأفضل.

وأشار مؤسسي حملة (خلي دايما صوتك مسموع)، إلى أن نزاهة الإنتخابات- الحمد لله- باتت أمراً مضمونا ولا جدال فيه، وليس محور لتشكيل والجدل، في ظل دولتنا مصر الحبيبة وقيادتها السياسية الرشيدة، كم أن وجود مرشحين من الشباب والمرأة في البرلمان بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، سيعطي املأ في تمكين الكوادر الوطنية الواعدة، وضخ دماء جديدة وأفكار متنوعة وبناءة ستنعكس على الأداء البرلماني والتشريعي، وينفي أي شائعات مغرضة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تستهدف إحباط المواطنين والنيل من عزيمتهم حتى لا يشاركوا في الإنتخابات البرلمانية.

وذكر أن تعزيز روح المشاركة الوطنية في الخارج، والتعريف بخطوات التصويت بالبريد الصحيحة للإدلاء الانتخابي، عن طريق جروبات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وصفحات الجاليات المصرية، والتي باتت من أهم الوسائل الانتخابية الحديثة، والتأكيد على أن المرأة المصرية في الخارج كما تعودنا ستكون في مقدمة الصفوف، مساندة وداعمة لكل خطوة تستكمل بها الدولة بناء مؤسساتها، مشيرون إلى أن مصر نجحت بالداخل فعلاً باستحقاق الشيوخ في ظل أزمة كورونا على تنظيم إنتخابات مجلس الشيوخ، وقادرة بتأكيد نجاحها بإستكمال الإنتخابات البرلمانية بكل أمان، وسنحظي بإشادة دول العالم ومنظماته الدولية.