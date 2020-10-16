شكرا لقرائتكم خبر عن «البيطريين»: المركز العلمي لديه خطة متكاملة.. وهدفه تنمية الطبيب البيطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد البنداري مدير المركز العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن المركز لديه خطة للتدريب والتأهيل للأطباء البيطريين وبدأت الخطة بأربع دورات للطلاب وخريجي الكليات الأطباء البيطريين والهدف من ذلك هو زيادة المعرفة العملية للطلاب والأطباء البيطريين بصفة عامة.

وأضاف «البنداري» أن دور المركز العلمي هو توصيل النشاط الحقلي للطلاب الجدد والأشخاص المستجدين بحيث أن المركز لا يريد التدريس الأكاديمي فالجميع لديه المبادئ الأكاديمية ولكن أهم شئ أن يصل لهم مهارات الحقل لكي يبدأ مجاله.

وأوضح الدكتور أحمد البنداري ان المركز لديه خطة متطورة تعمل على مدار سبع شهور وهي مده تواجدهم بالمركز وتتلخص في أن المركز يقوم بعمل بروتوكولات تدريب علمي مع التنفذيين سواء في الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو كليات الطب البطري وتم تفعيل هذه البروتوكولات وبدايتها كانت من خلال ملتقي العلماء البيطريين ٢٠٢٠.

وأضاف أن أوجة التعاملات بين النقابة والجهات الأخرى تقوم عندما يقدم المركز بروتوكول مشترك بين النقابة والجهات الأخرى فعلي سبيل المثال المركز العلمي لديه المكان الذي يتم فيه المحاضرات والشق الآخر من البروتوكول أن نأتي بمتخصصين لينفذوا تلك الدورات وتكون الاستفادة الأولى منها هم للطلاب والخريجين.

وتابع: «نتحدث عن كل المحافظات وليس المركز الرئيسي فقط لاننا بالفعل لدينا العديد من المراكز العلمية في بعض المحافظات وحتي إن لم يكن هناك مركز علمي وغير متوفر في المحافظات سيتم عمل دروات داخل مقرات فروع النقابة بجميع المحافظات وسنعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة على زيادة مهارات الطبيب البيطري واكسابه الخبرات من خلال التدريب العملي وليس الأكاديمية».

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