شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من بدء العام الدراسي.. تعرف على مصروفات المدارس الحكومية بجميع المراحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، غدا، أول أيام الفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى الجديد 2020/2021.

وفيما يلى تفاصيل القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.

ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي: