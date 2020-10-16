شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصيني كرّمه.. طفل مصري يفوز بمسابقة «قصص الأطفال الدولية» عن مسرحية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح السفير الصيني في القاهرة، لياو ليتشيانغ، شهادة تكريم للطفل المصري عبدالرحمن ماهر، الذي حصل على جائزة «أفضل 10 متسابقين» في مسابقة القصص للأطفال الدولية التي تنظمها الصين ويشارك فيها 182 متسابقا من دول مختلفة.

وقال السفير إن عبدالرحمن، هو الفائز الوحيد من الدول العربية والإفريقية، مما يجسد كفاءة التربية المصرية للأطفال وعمق الصداقة الصينية المصرية، وذكر السفير أن الأطفال يمثلون مستقبل وأمل الوطن والقوة الرئيسية القادمة في بناءه، وتمنى له المزيد من النجاح في دراسته لكي تكون له بصمة في بناء وطنه وتعزيز الصداقة بين مصر والصين.

من جهته، قال محمد ماهر، والد الطفل عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، إن ابنه لديه موهبة في تحويل المناهج الدراسية إلى قصص من خلال الأبحاث على شبكة الانترنت، مضيفا أن عبدالرحمن البالغ من العمر 11 سنة، يسعى دائما لاستخدام التكنولوجيا في الثقافة، وهي ما أهلته للمشاركة في المسابقة العالمية الصينية.

ولفت إلى أن القصة تدور حول الجد «عدنان»، الذي طالبه أحفاده بعدم النزول من المنزل في فترة انتشار جائحة فيروس كورونا حتى لا يصاب أو ينقل العدوى لأبنائه وأحفاده، مضيفا أن ابنه ارتدى الجلباب الصعيدي وقام بتحويل القصة إلى مسرحية باللهجة الصعيدية لجذب انتباه الأطفال.

من جانبه، قال محمد فيصل، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة، إن الطفل عبدالرحمن يعتبر الأول لكون المسابقة دارت بين 182 طفلا من 30 دولة، وحصل 10 منهم على نفس الدرجة في تقييم القصة العالمية، لافتا إلى أن مصر شاركت في المسابقة بـ 11 فيديو من المتسابقين وحصل عددا منهم على شهادات تقدير، وهو ما يعد تقديرا لذكاء الطفل المصري.

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