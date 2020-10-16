شكرا لقرائتكم خبر عن معتز الدمرداش: أدين بالفضل لماسبيرو.. وبرنامج 90 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي معتز الدمرداش خلال حلوله ضيفا ببرنامج شخصيات في حياتى مع د. حسن راتب على شاشة المحور، إنه يدين بالفضل لماسبيرو وكوادره الإعلامية حيث أنني تتلمذت على يد أساتذة الإعلام بماسبيرو منهم أحمد سمير وزينب سويدان وزينب الحكيم، كقارئ نشرة شاب بماسبيرو وبداية حياتي المهنية، وبدايتى من ماسبيرو، وايضا حينما كنت طفل كنت أذهب مع والدي ووالدتي إلى ماسبيرو لمشاهدة اعمالهم الدرامية.

وتابع الدمرداش: كنت متأثرا بتجربة الاعلام الامريكي وكنا ندرسه في المناهج، وهم متميزين في الصحافة التليفزيونية ولكني سافرت كعمل كمذيع في إذاعة أمريكا، وخبرتى الإعلامية كمذيع اكتسبتها من الغرب، ولهذا لابد ان نحافظ على مسافة بين جميع الآراء ولا نكون منبرا لرأي واحد وأهمية النقاش، وان د. حسن راتب وقناة المحور تبنى فكرة استضافة جميع الاراء

وعن بدايته بقناة المحور قال الدمرداش انني اشتغلت لفترة طويلة بقناة ام بى سى بلندن ومنها انتقل مقرها إلى دبي ثم إلى القاهرة ثم عودة مرة أخرى للعودة إلى دبى، وحدث اتصال مع د. حسن راتب ووقعت لقناة المحور وبرنامج 90 دقيقة وهناك حالة مختلفة من الاهتمام بالبرنامج والمذيع وكانت حالة مختلفة عن تجربة بقناة ام بى سى وهى تجربة جيدة للتعامل مع المشاهد ومشاكله