شكرا لقرائتكم خبر عن معتز الدمرداش: أدين بالفضل لماسبيرو.. وبرنامج 90 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي معتز الدمرداش خلال حلوله ضيفا ببرنامج شخصيات في حياتى مع د. حسن راتب على شاشة المحور، إنه يدين بالفضل لماسبيرو وكوادره الإعلامية حيث أنني تتلمذت على يد أساتذة الإعلام بماسبيرو منهم أحمد سمير وزينب سويدان وزينب الحكيم، كقارئ نشرة شاب بماسبيرو وبداية حياتي المهنية، وبدايتى من ماسبيرو، وايضا حينما كنت طفل كنت أذهب مع والدي ووالدتي إلى ماسبيرو لمشاهدة اعمالهم الدرامية.
وتابع الدمرداش: كنت متأثرا بتجربة الاعلام الامريكي وكنا ندرسه في المناهج، وهم متميزين في الصحافة التليفزيونية ولكني سافرت كعمل كمذيع في إذاعة أمريكا، وخبرتى الإعلامية كمذيع اكتسبتها من الغرب، ولهذا لابد ان نحافظ على مسافة بين جميع الآراء ولا نكون منبرا لرأي واحد وأهمية النقاش، وان د. حسن راتب وقناة المحور تبنى فكرة استضافة جميع الاراء
وعن بدايته بقناة المحور قال الدمرداش انني اشتغلت لفترة طويلة بقناة ام بى سى بلندن ومنها انتقل مقرها إلى دبي ثم إلى القاهرة ثم عودة مرة أخرى للعودة إلى دبى، وحدث اتصال مع د. حسن راتب ووقعت لقناة المحور وبرنامج 90 دقيقة وهناك حالة مختلفة من الاهتمام بالبرنامج والمذيع وكانت حالة مختلفة عن تجربة بقناة ام بى سى وهى تجربة جيدة للتعامل مع المشاهد ومشاكله
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