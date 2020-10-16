شكرا لقرائتكم خبر عن رصف وترميم وصيانة رافد الطريق الدولي قبالة قرية الحوت منعاً لوقوع الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف وصيانة وترميم رافد الدولي بلطيم أمام قرية الحوت، لمنع وقوع حوادث على الطريق الدولي الساحلي، استجابة للأهالي.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالقيام بأعمال الصيانة والترميم لرافد الطريق الدولي، لمنع تكرار الحوادث على رافد الطريق الدولي الساحلي.

ووجه إبراهيم المصري، من أهالي كفر الشيخ، الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الاستجابة السريعه لصيانة وترميم وإصلاح الحفر على رافد الطريق الدولي الساحلي.