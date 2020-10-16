شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة: حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة يتحقق قريباً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أنه قريبًا سيتحقق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة والذي يتطلع إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي على أرض الواقع، وذلك من خلال بدء مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظتي الإسماعيلية والأقصر قريبًا.

وقال «السبكي»،:«مجمع الإسماعيلية الطبي هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لخدمة أهالي الإسماعيلية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد»، بما يشمله من إمكانات وتجهيزات وفرق طبية على أعلى مستوى«.

وأكد السبكي، أنه جاري العمل على قدم وساق لتنفيذ المشروع على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، بمشاركة كل الجهات المعنية وتلقي كافة أوجه الدعم من القيادة السياسية لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة مصر.

يذكر أن محافظتي الإسماعيلية والأقصر تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تشمل محافظات (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها شهر يوليو من العام الماضي.