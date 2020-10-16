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شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف الاسكندرية» يفتتح مسجدين: الدولة لا تألوا جهداً فى عمارة بيوت الله (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، مسجدين جديدتين هما مسجد الرضوان في سند 2 بحي العامرية أول، ومسجد الروضة بمنطقة خورشيد التابع لادارة أوقاف الرمل، اليوم الجمعة بحضور قيادات المديرية.
وأدى «خشبة» خطبة الجمعة بمسجد الروضة في خورشيد، عن الحياء، مؤكداً أن الحياء خلق الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء»، والحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير وما كان الحياء في شيء إلا زانه وما نزع من شئ إلا شانه.
وأكد على أن الدولة لا تألوا جهدا في خدمة بيوت الله عزوجل وعمارتها وإن هذه المساجد ستكون بإذن الله شاهدة على الجهود المبذولة في هذا العصر في عمارة بيوت الله، مشيرا إلى أوضاع المساجد مستقرة وان الحالة العامة طيبة.
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