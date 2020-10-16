شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بالمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، حيث تفقد عدد من الأقسام المختلفة بالمعمل الإقليمي، وتم التأكد من توافر الكيماويات والمستلزمات اللازمة لإجراء كل الفحوصات المعملية، وتابع إجراءات فحص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، للمسافرين للخارج، والذي بلغ عددهم حتى الآن أكثر من ٢٢٥٠٠ مسافر، والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، كما ناقش مع مديرة المعمل الإقليمي بعض معوقات سير العمل، وتم وضع الحلول المناسبة لها.

يذكر أن فحص فيروس كورونا للمسافرين للخارج يأتي بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني على الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة «صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي»، مع سداد الرسوم المالية، ويتم تسلم النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.