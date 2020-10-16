شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الحد الأقصى للدخل اللازم لحجز شقق الإسكان المتوسط؟.. الوزارة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز وحدات متوسطى الدخل، والمنتظر طرحها نوفمبر المقبل، حيث يجب أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون المتقدم من متوسطى الدخل.

وأضافت أنه يجب ألا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 108 آلاف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 9 آلاف جنيه شهرياً) وعن 84 ألف جنيه سنوياً للأعزب (بما يُعادل 7000 جنيه شهرياً)، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، أو استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزى بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي لكل دور، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين من ذوى الاحتياجات الخاصة عن نسبة 5 % من عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول- المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين غير متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة عن عدد الوحدات السكنية المتاحة بعد خصم الوحدات السكنية المُخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمُدن المعلن عنها يتم عمل قرعة إلكترونية عشوائية لترتيب الحاجزين.