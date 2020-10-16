شكرا لقرائتكم خبر عن غلق إداري لـ15 منشأة غذائية وإعدام 747 كيلو حلوى مولد بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، إن إدارة المراقبة على الأغذية برئاسة الدكتورة إيناس مفيد، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، قامت بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات، بشن حملات على نطاق المحافظة على مصانع ومعارض حلوى المولد، واسفرت الحملات عن المرور على 87 منشأة غذائية كان عدد المنشآت المستوفاة 26. وتم سحب 141 عينة وإرسالها إلى التحليل.
وأضاف أنه تم تحرير 28 محضر شهادات صحية، و26 محضر اشتراطات صحية، وتم تحرير 6 محاضر لمخالفات أخرى، وإيقاف تشغيل لعدد 1 منشأة صحية وتم الغلق الإداري لعدد 15 منشأة غذائية، وإعدام 747 كيلو حلوى مولد و88 لوح صاج خاص بتعبئة الحلوى، كما تم ضبط 200 كيلو شراب جلوكوز للتغير في الخواص.
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