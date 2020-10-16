شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إمام وخطيب مسجد في الشرقية قبل صعوده المنبر لأداء خطبة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي إمام وخطيب مسجد قبل صعوده المنبر، اليوم، لإلقاء خطة الجمعة بمسجد أبوالعينين بحي الصرافية بمدينة القرين، محافظة الشرقية.

ومن جانبه، أوضح الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أنه تبلغ من مدير أوقاف القرين بأن الشيخ محمد محمد رمضان، إمام وخطيب مسجد أبوالعينين بحي الصرافية، توفاه الله اليوم أثناء قيامه بمهام عمله المُكلف به بأداء خطبة وصلاة الجمعة داخل مسجده اليوم، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء الشيخ الفقيد من صلاة سنة الجمعة القبلية وحال توجهه للمنبر، تعرض لأزمة قلبية أودت بحياته قبل صعوده سلم المنبر.

وأضاف أن الشيخ الفقيد يُعد من مراتب الشهداء، بقوله: من مات دون ماله وفي عمله فهو شهيد، وأعظم الشهداء شهيد الجهاد، لافتًا إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة، كلف وفدًا رفيعًا من قيادات وزارة الأوقاف للمُشاركة في تشييع الجنازة نيابة عنه، بعد الانتهاء من إجراءات الدفن، مُشيرًا إلى أن الوزير وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف مُستحقات الفقيد المالية لأسرته.