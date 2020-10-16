تعرف على ملامح الدراسة فى المعاهد الأزهرية لعام 2020 / 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر قطاع المعاهد الأزهرية على شكل الدراسة للعام الجديد 2020-2021، كعام استثنائى بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك على النحو الآتى: - 4 أيام مدة الدراسة للصفوف التمهيدية والأول والثاني والثالث الابتدائى. - من الصف الرابع للثالث الثانوى يومان فقط. - 8 حصص في اليوم الدراسى. - تدريس مناهج 15 مارس أول أسبوعين من الدراسة للمناقشة فقط ولن يمتحن فيها الطالب. - الثامنة إلا ربع صباحا موعد حضور التلاميذ. Advertisements - ارتداء الكمامة وعدم خلعها أو استبدالها ولن يسمح للدخول بدونها. - الطالب ملزم بإحضار أدواته الشخصية وعدم استعارة أي أدوات. - متابعة التلميذ للبرامج التلفزيونية المخصصة له. - الالتزام بالتباعد الاجتماعى وعدم التلامس بين الطلاب. - إلزام ولى الأمر بإرتداء الكمامة وإحضار قلم خاص به. -متابعة صفحة المعهد للاطلاع على كل جديد.

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