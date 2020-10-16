شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات السيسى.. 6 مشروعات استثمارية بمراكز الشباب فى الجيزة بـ15 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرار لتوجيهات الرئيس السيسى للاهتمام بالشباب وتطوير مراكز الشباب على مستوى المحافظات المختلفة بما يوفر مناخ آمن للشباب، تم تطوير وإنشاء 6 مشروعات استثمارية، وذلك خلال شهر سبتمبر من عام 2020، بإجمالى العائد الاستثمارى بتكلفة 14,942,365 جنيه.
ويأتي ذلك في إطار مشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة بمختلف مراكز شباب الجمهورية حيث أعلنت وزارة الشباب أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات استثمارية.
1- قاعة مناسبات الكوم الأخضر بتكلفة 1,744,476 جنيه.
2- ملعب خماسي الكوم الأخضر بتكلفة 943,045 جنيه.
3- ملعب منشاة البكاري بتكلفة 891,762 جنيه.
4- صالة جيم الشهيد محمد بدر شعراوي بتكلفة 249,784 جنيه.
5- ملعب الجلاتمة بتكلفة 957,697 جنيه.
6- حمام سباحة السلام بتكلفة 10,155,610 جنيه.
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