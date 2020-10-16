شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يطالب الطلاب بالتباعد الاجتماعى ومنع التقبيل والمصافحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رسالة إلى المعلمين والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد غدا السبت قائلا: "يسعدنى أن أتقدم بخالص التهنئة بالعام الدراسى الجديد متمنيا لكم التوفيق والسداد والنجاح ونصيحتى لكم أبنائى الطلاب أن نكون دائما عند حسن ظن آبائنا ومعلمينا وبلادنا ولنعلم أن ما نعانيه أثناء الدراسة لحظة وتنتهى بينما إهمال الدراسة هو معاناة تستمر مدى الحياة.

وأضاف نائب الوزير: عزيزى الطالب أحرص على التباعد الاجتماعى فى جميع تحركاتك فى المدرسة وداخل الفصل وغسل الأيدى بالماء والصابون بشكل دورى وابتعد عن التصافح والتقبيل مع زملائك وأمسح يدك بالمطهرات بشكل دورى ومسح الديسك الخاص بك بالمطهرات فى بداية اليوم ورش مقابض أبواب الحمامات أو الصنبور بالمطهرات أو أمسكهم من خلال منديل، وأحرص على لبس الكمامة واستخدم أغراضك الشخصية ولا تستخدم أدوات زملائك.

وتابع نائب الوزير: أحرص على متابعة الحلقات التليفزيونية لدروسك وسجل أسألتك لطرحها على المعلم لتيسير فهمك للدرس، وأحرص على الاستفادة من مصادر التعلم المتنوعة التى وفرتها لك الوزارة من منصات توفر فصول افتراضية ومواد إثرائية مرتبطة بالمنهج وكتب تفاعلية".

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وقال الدكتور رضا حجازى: عزيزى المعلم أحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة داخل المدرسة وتذكير طلابك بها دائما وذلك للحفاظ على صحتك وصحة زملائك وطلابك وتوجيه طلابك للاستفادة من مصادر التعلم المتعددة التى وفرتها الوزارة لهم. ووجه نائب الوزير رسالة لولى الأمر:

- أحرص على متابعة أبنك للحلقات التليفزيونية الخاصة بدروسه

- أحرص على الحفاظ على صحة أبنائكم بالالتزام بالاحتياطات الاحترازية واستخدام الوسائل الوقائية، حفظكم الله وحفظ مصرنا الحبيبة وكل عام وأنتم بخير