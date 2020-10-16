شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يفاجئ مستشفى أبوكبير لمتابعة سير العمل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفى أبوكبير المركزي، رافقه مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

تفقد «مسعود»، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، وقسم العناية المركزة للأمراض القلبية، والعناية المركزة لمناظير الجهاز الهضمي، والتأكد من ارتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، كما أكد على أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، وماكينات الغسيل الكلوي ووحدة معالجة المياه الخاصة بقسم الكلي الصناعي.

وناقش وكيل الوزارة مع إدارة المستشفى مقترح لتطوير وتوسعة قسم الباطنة وقسم المناظير وإنشاء عناية متوسطة، ودراسة مقترح إنشاء مبني إضافي لتوسعة قسم الإستقبال والطوارئ وعدد من الأقسام الطبية بالمستشفى بالتعاون مع المجتمع المدني، وكلف مدير عام الطب العلاجي ومديرة المستشفي بدراسة المقترح، وسرعة العرض على وكيل الوزارة.