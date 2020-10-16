شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تعرف على المدن المطروحة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يجب شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.



وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه يتم طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، بـ10 مدن جديدة (بدر «حدائق العاصمة» – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة «منطقة غرب المطار» – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة)، ويُحظر شراء الوحدات نقداً ويتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7 % سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 %)، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.