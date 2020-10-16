شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم المنوفية»: تشكيل لجنة لإدارة الأزمات بكل مدرسة وإدارة تعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المنوفية، اجتماعا لمسؤولي الأمن بديوان المديرية والإدارات التعليمية العشر في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

أكد «سويد» على تشكيل لجنة لإدارة الأزمات بكل مدرسة وإدارة تعليمية، وشدد على اتباع كافة التعليمات والقرارات التي صدرت بخصوص الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد لحماية الطلاب والمعلمين.

كما أكد على سرعة إبلاغ غرفة العمليات بالمديرية بأي حالات تظهر بالمدارس وربط غرفة العمليات المحلية بديوان المديرية بغرف العمليات الفرعية بدواوين الادارات التعليمية والمدارس لسرعة اتخاذ اللازم.