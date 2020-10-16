شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنوفية»: فحص 75 ألف نخلة ضد سوسة النخيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صــرح المهندس أشرف سعد الجمل، مــدير مديرية الزراعة بالمنوفية، بأنه تم الانتهاء من فحص عدد 75287 نخلة بزمام المحافظة، وأسفر الفحص عن إصابة عدد 113 نخلة بمرض سوس النخيل، وتم علاج عدد111 نخلة وتم تقليع عدد (2) نخلات هذا الشهر، كما تم رش عدد 2600 نخلة رشاً وقائياً وذلك حتى تاريخه. وأضاف «الجمل» أن المديرية تقوم بحملات دورية لفحص المحاصيل وعلاج الزراعات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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