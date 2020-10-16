محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع إنتاج شتلات الخضر والفاكهة بالداخلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشاد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمشروع إنتاج وتسويق شتلات الخضر والفاكهه بقريه عزب القصر بمركز الداخلة، الذي يضم عدد ٥ صوب على مساحة ١٦٠٠ م٢ . جاء ذلك خلال جولته التفقديه اليوم لقرى مركز الداخلة يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظه المساعد ونبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، حيث وجه المحافظ بضرورة التوسع في مثل هذه النوعية من المشروعات التي تهدف إلى إنتاج جميع انواع الشتلات في موسمها بأسعار مناسبة بدلا من جلبها من خارج المحافظة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد والمال على المزراعين وتوسيع الرقعة الزراعية بالمحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافه المنتجات الزراعية . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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