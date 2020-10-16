شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت مائل للحرارة نهاراً بارد ليلاً ..والعظمى 30 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غداً السبت طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد، نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بمنخفض السودان الموسمي .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر 1 – 1،3 والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «30– 20»، الإسكندرية «30 – 22»، قنا «35- 23»، الأقصر «36– 24»، أسوان «37 – 25» .

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