شكرا لقرائتكم خبر عن رصف وترميم وصيانة رافد للطريق الدولي قبالة قرية الحوت منعًا لوقوع الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف وصيانة وترميم رافد الدولي بلطيم أمام قرية الحوت، لمنع وقوع حوادث على الطريق الدولي الساحلي، استجابة للأهالي.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالقيام بأعمال الصيانة والترميم لرافد الطريق الدولي، لمنع تكرار الحوادث على رافد الطريق الدولي الساحلي.

ووجه أهالي كفر الشيخ، الشكر للواء جمال نور الدين، على الاستجابة السريعه لصيانة وترميم وإصلاح رافد الطريق الدولي الساحلي.