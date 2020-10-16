شكرا لقرائتكم خبر عن القوافل الطبية تواصل الكشف على المواطنين في ٦ أكتوبر للأسبوع الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، تقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة بمدينة ٦ أكتوبر، عقب صلاة الجمعة، وفي النوادى في الأسبوع الرابع من المبادرة الرئاسية.

وشاركت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة في تقديم الخدمة الطبية للعديد من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى في أحياء المدينة والمناطق الصناعية، كما تم تحويل المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة لمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة، لاستكمال الفحوصات الطبية، وتلقي العلاج اللازم.