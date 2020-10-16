شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرحها رسمياً.. تعرف على قيمة دعم الدولة لوحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، تتحمل فيه الدولة بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، دعماً غير مباشر يُقدر بـ(210: 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة.

واضاف الجزار :«وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(190: 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ».