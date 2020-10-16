شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية ببلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إزاله فورية في المهد على الأرض الزراعية بمنطقة الزفتاوي التابعة للوحدة المحلية لقرية الشهابية، حيث كان يتم البناء ليلا.

وقال «السنوسي»، أنه تم رصد المخالفه وإزالتها فورا، حيث كان يتم إقامة بناء على الأرض الزراعيه بمساحة ١٠٠ متر مربع، تم تبويرها بالتعدي عليها بالبناء المخالف ليلآ، مؤكداً أنه لن يسمح بالتعدي على الأرض الزراعيه أو أملاك الدوله وسيتم الإزاله فورا في المهد.