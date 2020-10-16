شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 60 طن أتربة وردم وقمامة من مدارس غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت إداره الرصد البيئي بالحي بأعمال رفع حوالي 60 طن أتربه ومخلفات تقليم الأشجار، وذلك من كلا من مدرسة الإخلاص بنات ومدرسه يوسف السباعي ومدرسة القباري الابتدائية. جاء ذلك بناءا على توجيهات المهندسه سحر شعبان رئيس حي غرب برفع كفاءه أعمال النظافه والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للحي، ووجهت المهندسه سحر شعبان رئيس الحي إداره الرصد البيئي بالحي بالمتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بنطاق الحي حفاظا على البيئه المحيطة وصحه المواطن. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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