شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يستجيب لمطالب أهالي الداخلة باعتبارهم «كصغار منتفعين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لمطالب عدد من المواطنين المنتفعين بأحد أراضي صندوق استصلاح الأراضي بموط، بمحاسبتهم في تحصيل الإيجار كصغار منتفعين وليس كبار منتفعين، وحصولهم على كافه أشكال الدعم طبقا لهذا الموقف، وذلك بعد تشكيل لجنه لحصر تلك الأراضي والتأكد من مساحات كل منتفع على حده.

جاء ذلك خلال لقاءه مواطني مدينة الداخله عقب صلاة الجمعة بمسجد الحاج صابر بموط، حيث استمع لمشكلات وشكاوى المواطنين ووجه المسؤولين بسرعه حلها، كما أكد على الاستمرار بالالتزام بالتدابير الاحترازيه للوقايه من فيروس كورونا، مناشدهم بعدم التهاون في مواجهة هذه الجائحه.

كما كلف «الزملوط» مركز الداخله التنسيق مع فرع الهيئه العامه للطرق لمد مواسير صرف صحي أسفل طريق الثوره الخضراء لتوصيل الخدمه لاحد المواطنين بالمنطقه.