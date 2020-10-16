شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يترأس القداس الافتتاحى للسنة الرعوية بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق ، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، القداس الافتتاحي للسنة الرعوية "كلمة الله تخلق تحرر ترسل"، بالكنيسة الكاثوليكية بغيط العنب في الإسكندرية.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، في بيان اليوم الجمعة، شارك في القداس الإلهي الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل عام البطريركية، والآب ميشيل شفيق راعي كنيسة العذراء بغيط العنب ولفيف من الآباء الكهنة.

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وألقي البطريرك، كلمة العظة حول مضمون السنة الرعوية،عقب القداس رحب غبطته بأبناء الرعايا المختلفة و تم التقاط بعض الصور التذكارية.