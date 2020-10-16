شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القرارات الحكومة لدعم القطاع السياحى حتى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبغلت وزارة السياحة والاثار، اتحاد الغرف السياحية بإعتماد طلبات و مقترحات القطاع السياحي التي سبق و أن تقدم بها الإتحاد المصرى للغرف السياحية، من قبل مجلس الوزراء ودخولها حيز التنفيذ، والتى تشمل قرارات هامة لدعم النشاط السياحى خلال الموسم الشتوي المقبل.

وأكدت الوزارة ، فى خطاب رسمى للإتحاد أن القرارات تشمل استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل2021 ، وذلك استمرارا للموافقة السابقة والتي كانت تنتهي في 31 أكتوبر2020 ، تشجيعا للسائحين للقدوم الي مصر، خاصة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية.

Advertisements

وتطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المعمول به حاليا ( 20% علي الخدمات الارضية و 50% علي رسوم الهبوط و الإيواء) في المطارات الكائنة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك حتى 30 أبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة حتى شهر ديسمبر 2020.

وتجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، و تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020.

وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021 ، كما تضمنت القرارات مساهمات وزارة المالية لدعم القطاع السياحي علىأن يتم التصرف ووضع الالية اللازمة لذلك من خلال وزارة المالية.