شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القرارات الحكومة لدعم القطاع السياحى حتى 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبغلت وزارة السياحة والاثار، اتحاد الغرف السياحية بإعتماد طلبات و مقترحات القطاع السياحي التي سبق و أن تقدم بها الإتحاد المصرى للغرف السياحية، من قبل مجلس الوزراء ودخولها حيز التنفيذ، والتى تشمل قرارات هامة لدعم النشاط السياحى خلال الموسم الشتوي المقبل.
وأكدت الوزارة ، فى خطاب رسمى للإتحاد أن القرارات تشمل استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل2021 ، وذلك استمرارا للموافقة السابقة والتي كانت تنتهي في 31 أكتوبر2020 ، تشجيعا للسائحين للقدوم الي مصر، خاصة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية.
وتطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المعمول به حاليا ( 20% علي الخدمات الارضية و 50% علي رسوم الهبوط و الإيواء) في المطارات الكائنة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك حتى 30 أبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة حتى شهر ديسمبر 2020.
وتجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، و تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020.
وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021 ، كما تضمنت القرارات مساهمات وزارة المالية لدعم القطاع السياحي علىأن يتم التصرف ووضع الالية اللازمة لذلك من خلال وزارة المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على القرارات الحكومة لدعم القطاع السياحى حتى 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.