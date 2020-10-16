شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيودروس يتسلم مخطوطات البطريركية بعد ترميمها فى مكتبة الاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استلم البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطربرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، 12 مخطوطة، بعد ترميمها من مكتبة الإسكندرية، وذلك بمقتضى البرنامج المتفق عليه لترميم مخطوطات البطريركية بين المكتبة ومؤسسة ليفنتيس Leventis من نيقوسيا، التي تمول هذا المشروع.

وقال الأنبا نقولا المتحدث باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، في بيان اليوم الجمعة، خلال استقبال البابا ثيودروس وفد من مكتبة الإسكندرية في مكتبة البطريركية بالمقر البطريركي بالإسكندرية، تم استلام الـ 12 مخطوطة، وقد وأعرب عن شكره لجميع الذين ساهموا بمشاركتهم كل حسب تخصصه من مكتبة الإسكندرية في الحفاظ على كنز ثقافي عظيم.

وهذه المخطوطات البطريركية 12 التي تم ترميمها تشمل مخطوطات طقسية وخدمات كنائسية شهرية وموسيقية وفلسفية ولاهوتية باللغتين اليونانية والعربية، وحتى الآن تم الانتهاء من ترميم 87 مخطوطة بطريركية بالفعل، هذه المجموعة من المخطوطات هي ضمن أكثر من 500 مخطوطة محفوظة في مكتبة البطريركية القديمة.