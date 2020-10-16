شكرا لقرائتكم خبر عن "أسامة عبد الحى" أمينا عاما لنقابة الأطباء وأبو بكر القاضى أمينا للصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت النقابة العامة للأطباء، اليوم الجمعة، اجتماع مجلس لإعادة تشكيل هيئة المكتب، وأسفر الاجتماع عن انتخاب الدكتور أسامة عبد الحى أمينا عاما لنقابة الأطباء، وعلى مقعد الوكيل الدكتورة نجوى الشافعى، ولمقعد الأمين العام المساعد الدكتور جورج ناشد ، كما انتخب مجلس نقابة الأطباء على مقعد أمين الصندوق الدكتور أبو بكر القاضى، وعلى مقعد أمين الصندوق المساعد الدكتور عمرو فاروق.

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وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، أعلن نهاية أغسطس الماضى، تكليف الدكتورة نجوى الشافعي وكيل النقابة، بمنصب الأمين العام لحين تشكيل هيئة مكتب جديد فى أكتوبر الجارى، وذلك بعد استقالة الأمين العام السابق للنقابة الدكتور إيهاب الطاهر، من منصبه واستمراره كعضو بالمجلس، وكذلك استقالة أمين الصندوق المساعد الدكتور أحمد فتحي، وتكليف الدكتور أحمد الهواري بمنصب أمين الصندوق المساعد.