شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن صرف الدعم النقدى لمستفيدى كرامة مع اتخذ الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف منحة ، زيادة الدعم النقدى لبرنامج المساعدات "كرامة بقيمة "100 جنيه" لما يقرب من 409 آلاف مواطن حيث يتم الصرف بشكل منظم لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة إجمالية تصل لـ41 مليون جنيه وسط اتخاذكافة الإجراءات الاحترازية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية خاصة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل وكبار السن

وسيتم زيادة الدعم خلال الشهر الجارى فقط، ليزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها، حيث يحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، حيثذ أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدا فى تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على كافة أشكال الدعم والتى تشمل التأمين الصحى والتموين والدعم النقدى ، كما اشترطت الوزارة على المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، إلزام الأسر بإرسال فتياتها إلى التعليم كشرط أساسى للحصول على الدعم النقدى وبالفعل استفادت النساء من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235% ، كما تم تقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات بإجمالى 622,512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو زوجة سجين واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670,000 سيدة

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد اتفقت مع المهندس كامل الوزير وزير النقل على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60 عاما ، لافتة الى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدى وكرامة حوالى 3.6 ملايين اسرة بما يشمل حوالى 14.7 مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم فى برنامج كرامة منذ يناير 2020حتى الآن 146.377 مسنا، كما يتم حاليا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم الـ 75عاما، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.