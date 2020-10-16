شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء 80% من كوبرى "طلعت مصطفى" الجديد لخدمة سكان الشروق .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتبرع من مجموعة طلعت مصطفي .. حسن علام تنهى 80% من انشاءات كوبرى الشروق

بلغت نسبة الإنجاز فى مشروع إنشاء "يوترن علوى" للسيارات على طريق القاهرة – السويس الصحراوى أمام مدخل مدينة الشروق 2 حوالى 80% بحلول منتصف شهر أكتوبر الجارى، حيث تم الانتهاء من جسم الكوبرى ويجرى العمل حاليًا فى المطالع والمنازل الخاصة به، وهو يخدم آلاف المترددين على مدينة الشروق، ومن المقرر أن يتم تشغيله رسمياً فى غضون شهر نوفمبر المقبل .

وقال رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس عبد الرؤوف الغيطي، إن الكوبرى ينفذ بتبرع كامل من مجموعة طلعت مصطفى القابضة وبتكلفة إجمالية حوالي 45 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن اليوترن يقع أمام بوابة 2 الشروق، والتى لم يعد هناك وسيلة للدخول منها بعد تطوير طريق السويس الصحراوى وتوسعته إلا هذا اليوترن، وهى المشكلة التى كان يعانيها سكان مدينة الشروق والمترددين عليها من مدن القاهرة الجديدة والمدينة الأم، وانتهت بتكفل مجموعة طلعت مصطفي بتكلفة انشاء اليوترن العلوى.

ولفت إلى أن الكوبرى الجديد يوفر مسافة حوالى 6 كم، ويقلل من الوقت المستغرق فى الوصول إلى قلب مدينة الشروق وخدماتها المختلفة، وأبرزها إدارة المرور، والتى تقدم تراخيص المركبات لمدن الشروق والقاهرة الجديدة وهليوبوليس وبدر ومدينتى والرحاب.

وأكد أن مجموعة طلعت مصطفى لها إسهامات كبيرة فى مجال المسؤولية المجتمعية، وسبق وأن نفذت كوبرى بمدخل الشروق 1 على طريق السويس الصحراوى، والذى يخدم المترددين على المدينة منذ أكثر من 10 سنوات.

وتتولى شركة حسن علام تنفيذ الكوبرى بالتنسيق مع جهاز مدينة الشروق، حيث تم البدء فيه خلال شهر يونيو الماضى بعد أن تم إخلاء الجزء المتداخل بالواجهة الجنوبية من كافة العوائق لبدء أعمال إنشاء الأساسات.

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كوبرى طلعت مصطفى (4)



كوبرى طلعت مصطفى (5)



كوبرى طلعت مصطفى (1)



كوبرى طلعت مصطفى (2)