شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة تهز السلام.. تفاصيل قتل أم لرضيعها بعد حملها سفاحا من زوج والدتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدمت سيدة على التخلص من طفلها الرضيع ولم ترحم دموعه، وأنهت حياته بعدما كتمت أنفاسه بوضع يدها على فمه للتخلص منه بعد علاقة غير شرعية مع زوج والدتها لعدم اعترافه به بعد رفض الزواج منها.

وتلقت مستشفى السلام العام، بلاغا يفيد بوصول رضيع متوفى ذكر وبه كدمات بالرقبة صحبة والدته وزوج والدتها، وتم إبلاغ رجال المباحث بقسم السلام أول وانتقلوا إلى مكان الواقعة.

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