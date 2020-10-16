شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد 40% من وحدات الغسيل الكلوى بالمحافظات بتكلفة 1.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، أوضح خلاله أنه تم إحلال وتجديد 40 % من وحدات الغسيل الكلوى التابعة لوزارة الصحة والسكان فى المحافظات بدخول 2600 جهاز غسيل كلوى و1000 كرسى، وبلغت التكلفة الإجمالية للإحلال والتجديد لأجهزة الغسيل الكلوى 1.9 مليار جنيه، كجزء من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى. وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة، وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة؛ للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى. Advertisements وكان المركز قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا بمجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠. وأوضح الإنفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 .

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