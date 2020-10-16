شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كبار بلا مأوى بوزارة التضامن ينقذ سيدة مسنة تقيم بالشارع منذ 40 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق أطفال وكبار بلا مأوى، بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لرعاية سيدة مسنة مصابة بحادث وليس لديها مأوى.

وعلى الفور تحرك الفريق، وتبين أن السيدة تدعى "ه.ح" فى أواخر العقد السابع من عمرها من محافظة المنوفية، تقيم بالشارع منذ 40 عاما ولديها أعراض ألزهايمر، كما تعرضت لحادث منذ شهر تقريبا ولم تتلقى أى علاج.

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وقام الفريق بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية، ونائب مدير مستشفى الدمرداش، حيث تم نقلها لإجراء الفحوصات الطبية من أشعة على القدم ورنين مغناطيسي وأشعة علي الصدر وتحاليل فيروسات وتحاليل فيروس كورونا، كما تم عمل جبيرة لها.

وقام الفريق بإنهاء إجراءات إيداعها وحجزها بمستشفي الدمرداش، وبعد استقرار حالتها قام الفريق بإيداعها بدار روضة الحبيب.