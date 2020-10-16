شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد محاور شرق القاهرة ويوجه بالإسراع في معدلات التنفيذ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة امتداد طريق القاهرة / الإسماعيلية، وجسر السويس، والتطوير الشامل لمحيط نادي الشمس ومطار القاهرة، ومحاور وكباري الربط الجديدة مع أحياء مصر الجديدة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة.

ووجه الرئيس بالإسراع في معدلات التنفيذ لاستكمال تطوير الصياغة الهندسية لتلك المناطق بإنشاء شبكة الطرق ومرافقها وفق ما هو مستهدف ضمن مخطط المحاور والكباري لمحافظة القاهرة، وللتخفيف علي المواطنين وتسهيل حركتهم اليومية خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

كما شدد الرئيس علي الالتزام الدقيق بقواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حفاظاً علي سلامة وصحة جميع العاملين بالمواقع الانشائية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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