محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
لقي 6 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بنطاق محافظة الدقهلية. وضبط 3 آخرين.
وكانت معلومات وردت لمفتشي قطاع الأمن العام عن اختباء عدد من العناصر الإجرامية هاربة من أحكام قضائية ويديرون وكرا لتجارة المخدرات داخل مزرعة دواجن مهجورة بمنطقة المنزلة .
وعلى الفور تم استهدافهم المأمورية أمنية أسفرت عن مقتل ٦ عناصر وضبط ٣ آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران وضبط أسلحة نارية بحوزتهم وجار إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تكشف تفاصيل القضاء على بؤرة إجرامية ومصرع 6 من عناصرها في الدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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