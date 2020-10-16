الداخلية تكشف تفاصيل القضاء على بؤرة إجرامية ومصرع 6 من عناصرها في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي 6 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بنطاق محافظة الدقهلية. وضبط 3 آخرين.

وكانت معلومات وردت لمفتشي قطاع الأمن العام عن اختباء عدد من العناصر الإجرامية هاربة من أحكام قضائية ويديرون وكرا لتجارة المخدرات داخل مزرعة دواجن مهجورة بمنطقة المنزلة .

وعلى الفور تم استهدافهم المأمورية أمنية أسفرت عن مقتل ٦ عناصر وضبط ٣ آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران وضبط أسلحة نارية بحوزتهم وجار إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.