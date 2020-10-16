بين اتهام الابن وسيناريو الزيت المغلي.. لغز وفاة عجوز داخل شقتها بالهرم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ماذا حدث في تلك الأمسية بين الابن ووالدته العجوز؟.. سؤال يبحث ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن إجابته بعد الاشتباه جنائيا في وفاة السيدة أمس الخميس بمنطقة المطبعة بالهرم.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إشارة من شرطة النجدة بوصول بلاغ بوفاة سيدة مصابة بحروق من الدرجة الأولى داخل شقتها.

انتقلت قوة من قسم الهرم بقيادة الرائد أحمد عصام إلى محل البلاغ وفرضت كردونا حول العقار. عُثر على جثة سيدة في الستينات من العمر بها آثار حروق متفرقة بالجسم.

بالاستماع إلى نجلها "ضابط متقاعد"، أفاد بأنه منذ 3 أيام كانت والدته تعد الطعام، وانسكب زيت مغلي عليها وامتدت النيران إلى ملابسها.

أكد الابن أنه أسرع لنجدة والدته بسكب الماء عليها لافتا إلى أنه أحضر مجموعة أدوية "مراهم" لعلاجها.

وأضاف أن أمس الخميس فوجئ بتدهور حالتها فاتصل بالإسعاف "كنت فاكر إنها في غيبوبة" إلا أن رجال الإسعاف أخبروه بعدم جدوى نقلها إلى المستشفى "البقاء لله".

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فريق بحث شكله العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، برئاسة العميد طارق حمزة والعقيد محمد الصغير مفتش الهرم؛ لكشف ملابسات الواقعة.

واستمع الرائد هاني عجلان والنقيب مصطفى لاشين معاوني مباحث الهرم، إلى أقوال الجيران واتهم بعضهم الابن بإشعال النار في والدته ووقوع مشاجرة بينهما في توقيت متزامن للحادث.

التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، كشفت أن رواية الجيران غير دقيقة لعدم وجود دليل لاسيما التوصل إلى بعض قاطني العقار أكدوا عدم سماعهم صوت شجار أو صراخ من شقة العجوز خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وعن إصابة الابن بمرض نفسي، نفت التحريات والفحص المبدئي ذلك الأمر، وأنه متزن نفسيا ولا يعاني من أي اضطرابات.

مصادر مطلعة على التحقيقات أكدت "مافيش حاجة تدل على وقوع جريمة.. مافيش دليل ملموس.. الاتنين عايشين لوحدهم محدش شاف حاجة".

وأشارت المصادر إلى أنه تم تدوين أقوال الابن في المحضر تمهيدا لعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.