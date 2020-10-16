شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ السبت العام الدراسى الجديد وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد التي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، فإن مدة الدراسة الفعلية تمتد إلى 33 أسبوعًا، حيث يبدأ العام الدراسى غدا 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021.

كما تتضمن الخريطة الزمنية ما يلي:

ـ تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ـ يبدأ الفصل الدراسي الأول 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير.

ـ مدة أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسى الأول 93 يومًا.

ـ يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو.

ـ مدة الدراسة الفعلية بالفصل الدراسى الثانى 96 يومًا.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير .

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021.

ـ تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021.

ـ تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.