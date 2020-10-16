شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: قريبا تسليم المرحلة الأولى من تطوير عمارات الكيلو 4 القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على التيسيرات التي وضعتها الدولة والمحافظة في إجراءات التسجيل والدفع في طلبات التقدم على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مع الوضع القانونى الذي يمنحة القانون للمتقدمين على التصالح وتحقيق الاستقرار لهم.

وأكد محافظ مطروح أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من تطوير عمارات الكيلو ٤ القديمة بعدد ١٠ عمارات من ٣٥ عمارة قريبا، مشيرا إلى ضرورة التزام سكان كل عمارة بتكوين اتحاد شاغلين ودفع المديونيات المتاخرة على عدد من الوحدات السكنية.