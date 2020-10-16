وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ السويس يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المصطفى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس صلاة الجمعة بمسجد المصطفى بمدينة الملك عبد الله بحى عتاقة في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ47. جاء ذلك بحضور الدكتورعبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام والدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والوزير المفوض عبد الله الطلحي قنصل عام المملكة العربية السعودية بالسويس والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة والشيخ ماجد راضي مدير عام مديرية الاوقاف ووليد شوقي رئيس حي عتاقة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية. كما حضر من القيادات الامنية اللواء رجب عبد العال مديرالامن ونائب مدير الأمن. وحضر الافتتاح كلا من احمد خشانة وسيدعبده وحافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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