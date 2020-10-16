شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يعلن انتهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإستقبال العام الدراسى الجديد بالمحافظة.

وقال «الداودي»، أنه تم تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي الجديد من حيث أعمال الصيانة البسيطة أو الشاملة، والتأكد من استكمال اشتراطات الأمان والسلامة والنظافة من الداخل والخارج، بالتنسيق مع مجالس المدن، مشيرا إلى أن المديرية قامت بإعادة توزيع المعلمين وفقا للعجز والزيادة لجميع المواد التعليمية.

كما أكد على ضرورة تمهيد وصيانة الطرق والشوارع المؤدية إلى المدارس وعمل المطبات اللازمة أمامها أو بالقرب منها وفقا للاشتراطات الهندسية ورفع الإشغالات المحيطة بها وتيسير الحركة المرورية لاسيما في أوقات الذروة، كما شدد على ضرورة القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بمحيط المدارس للحفاظ على سلامة صحة التلاميذ .

من جانبه ذكر الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن إجمالي الطلاب الذين سينتظمون في الدراسة بلغ ٨٠٠ ألف طالب، وذلك في ٢١٥٩ مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه تم التنبية على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، إضافة إلى تخصيص غرفة للعزل داخل المدرسة.