شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 206 كراسة شروط وحدة صناعية لصغار المستثمرين بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح كراسات الشروط لعدد 206 وحدة صناعية جديدة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر لاستخدامها في عدة أنشطة صناعية متنوعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى انشاء 13 مجمع صناعي جديد بمحافظات الوجه البحري والصعيد تشمل 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق.

وأوضحت مدير الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية نجلاء عبدالعال الصادق، أنه في إطار توجيهات اللواء أ.ح مهندس/ محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، سيتم تخصيص الوحدات للمستثمر بنظام التمليك أو الإيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، لافتة إلى أن سحب كراسات الشروط سيستمر حتى يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2020، مشيرةً إلى أن سحب كراسات الشروط بمبلغ 500 جنيها + القيمة المضافة، بإجمالي مبلغ 570 جنيها، وذلك بمقر فرع الأقصر للهيئة العامة للتنمية الصناعية بديوان عام محافظة الأقصر ـ الدور الثالث، وتيسيراً على المستثمرين فسيتم إتاحة الكراسات الكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية https://www.investinegypt.gov.eg.

يذكر أن المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر يقع في منطقة البغدادي، على مساحة 49،17 فدان تقريبا، ويضم 206 وحدة، بمساحة 384م نموذج «أ»، ومساحة 432م نموذج «ب»، لمشروعات القطاعات الصناعية «هندسية وغذائية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة.