شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بشوارع وميادين الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، حملات مكبرة لرفع الإشغالات الموجودة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين، وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار شن الجهاز التنفيذي يرئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، بالاشتراك مع رئاسة حي أول وثان الزقازيق، وشرطة المرافق حملة موسعة لرفع كافة الإشغالات بنطاق دائرة مركز ومدينة الزقازيق، لإعادة الإنضباط بشوارع المدينة ، حيث انطلقت الحملة لرفع الإشغالات بدءا من ميدان المحطة مرورا بشارع البوستة ، وشارع المولد النبوي وحلقه السمك ، وكوبري أبو عميرة وشارع فاروق وميدان الزراعة والقناطر.

ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في استكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة والقضاء على الأسواق العشوائية، ورفع الاشغالات لتسيير الحركة المرورية .