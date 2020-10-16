شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الدولة تبني المساجد في الأماكن الصحيحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن افتتاح المساجد وإعمار بيوت الله، داخل المدن السكنية المتكاملة، هو دلالة على سعي الدولة واهتمامها بدور العبادة بالشكل الذي يجب أن تكون عليه ويحقق الهدف المرجو منه.

جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، عقب افتتاح مسجد المصطفى بمدينة الملك عبدالله التابعة للإسكان الاجتماعي في السويس، بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ الأٌقليم، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والقيادات التنفيذية والشعبية

وأضاف أن الدولة تبني المدن المتكاملة بالخدمات والمرافق، والمساجد الجامعة، لتنهي زمن سادت فيه العشوائيات في كثير من الأمور.

وأشار وزير الأوقاف إن أبرز صور تلك العشوائيات كانت بناء الزوايا الصغيرة على الطرقات وتحت الكباري، وأطراف القرى وبجوار خطوط السكك الحديدية وكانت مكانا لنشر الإفكار المتطرفة، وتستهدف الدولة في الوقت الحالي استبدال كل زاوية بمسجد جامع.

وزير الأوقاف: الدولة تبني المساجد في الأماكن الصحيحة وتتخلص من العشوائيات